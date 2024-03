Il calendario della Serie A dice che sabato sera, alle 20.45, è in programma la sfida tra Torino e Fiorentina. Una partita importane per entrambe le squadre in ottica classifica, per gli obiettivi diversi - ma sempre legati all'Europa - per cui lottano la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Ivan Juric. Una gara speciale per tanti giocatori, in primis Andrea Belotti, che torna da avversario nello stadio dove ha giocato - e segnato - per sette anni, prima di trasferirsi alla Roma a parametro zero nell'estate 2022. Ma non soltanto. Perché anche Riccardo Sottil avvertirà delle sensazioni particolari...

L'esterno viola è infatti, prima di passare proprio alla Fiorentina. Per lui, in viola,. Senza che questo abbia influito però nelle scelte di Italiano, che ha puntato su di lui per la formazione titolare nell'ultimo periodo. La situazione intorno a Sottil non è però delle migliori e a 25 anni,. Gli estimatori per lui non mancano, a partire proprio da queldove tutto è cominciato, oltre a un interesse della. Per ora solo idee di mercato, in attesa di capire cosa il futuro riserva a Sottil. Con l'inizio che sarà con una partita speciale.