Nel pomeriggio di ieri il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista dei convocati per la sfida casalinga di questa sera contro la Salernitana e a saltare subito all’occhio, come sottolineato anche ieri, è senza ombra di dubbio l’assenza di Pierluigi Gollini. Dopo esser stato escluso dalla trasferta di Conference League conto il Riga, l’ex Atalanta quindi sarà costretto a saltare anche la sfida di campionato di questa sera. Ma scopriamo i motivi.



Secondo quanto comunicato dal club gigliato ieri sera, il numero 95 risulta non poter essere a disposizione a causa di un affaticamento al flessore della coscia destra. Lo stesso fastidio che appunto lo ha costretto a saltare anche l’appuntamento europeo della scorsa settimana e che al quale ancora non pare esser riusciti a porre rimedio. Al posto suo il giovanissimo portiere classe 2006 Tommaso Martinelli che, dopo aver partecipato al ritiro estivo di Moena, questa sera si conquista la prima convocazione tra i professionisti.