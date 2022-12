Il futuro di Pierluigi Gollini è sempre più in bilico. Fiorentina ed Atalanta hanno già deciso, di comune accordo, di non modificare l’intesa trovata quest’estate, lasciando ogni discorso per il termine della stagione. Stando a quanto riporta La Nazione, tuttavia, sarà decisiva la volontà del giocatore, pronto ad intraprendere una nuova sfida professionale.