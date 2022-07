Il nuovo portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini ha parlato dal ritiro di Moena in occasione della presentazione ai tifosi: "Nello spogliatoio ascoltiamo musica latino-americana, hip-hop; mettere tutti d'accordo non è facile. La colonna sonora potrebbe essere In The Air di Phil Collins, visto che si ispira a qualcosa di bello nell'aria ed è simile all'atmosfera che si sta creando qui".