Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria di Bologna:



"Sto bene e sono molto contento per essere tornato in campo con la Fiorentina dal 1', ma ancor di più per questa vittoria ottenuta in trasferta. Era da molto tempo che ci stavamo provando e finalmente è arrivata. Siamo molto felici per aver dato questa gioia a Firenze, dove mi sento a casa, e per aver giocato in questo modo. Siamo una squadra forte che prova sempre a vincere. Qui succede una cosa che in Germania non mi capitava: quando gioco, mi diverto. Adesso piedi per terra come hanno già detto società ed allenatore, io fin da bambino voglio vincere ogni partita".