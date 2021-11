Ormai sono 16 i giorni di positività al Covid per Gonzalez: due settimane e due giorni in cui l'argentino può lavorare solo da casa, con conseguente e inevitabile perdita del ritmo partita. Non essendo ancora guarito, è impossibile stabilire una data certa per il rientro, ma, scrive il Corriere Fiorentino, a questo punto è anche possibile escludere con relativa certezza una sua presenza da titolare contro il Milan dopo la sosta, anche in caso di guarigione. Italiano ha fatto capire di temere molto gli infortuni che possono sopraggiungere in situazioni come questa.