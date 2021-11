Strana materia, il calendario. Per una strana coincidenza, nelle prime dodici di campionato la Fiorentina ha affrontato sei delle Sette Sorelle e sei delle altre squadre, ottenendo sei vittorie e sei sconfitte,. Cinque volte è stato rispettato con la vittoria (Torino, Genoa, Udinese, Cagliari, Spezia), cinque volte con la sconfitta (Roma, Inter, Napoli, Lazio, Juventus); una volta è stato sovvertito con una vittoria (Atalanta), una volta con una sconfitta (Venezia).Può darsi, certo non ne faremmo un dramma, in fondo i rossoneri di Pioli sono in cima alla classifica, ancora imbattuti.La vera cartina tornasole, in grado di dare veramente una direzione ad una stagione sì positiva, ma solo se raffrontata con le orribili precedenti.C'è chi, come, allarga alla Fiorentina il tavolo delle- non più sette - ma, ce lo dicono i risultati degli scontri diretti,. Lo stesso Roccoha fissato una sorta di obiettivo nel fare meglio del nono posto stagione 2019-2020, suo miglior risultato fin qui. Allora appare evidente come la Fiorentina, in questo, si stia ben comportando: passino le sconfitte contro le grandi, l'obiettivo è arrivare ottavi e, chissà, se qualcuna di esse calerà, approfittarne, non sbagliando mai contro tutte le altre. Il bonus di Bergamo è stato giocato perdendo malamente a Venezia, poco male.Le potremmo chiamare così, saccheggiando Spider Man:. Sinistre, nel senso di insidiose, come le sei partite che attendono la Fiorentina dopo il Milan, prima della fine del girone d'andata. Tutte teoricamente alla portata, e, se il trend di questa prima parte di stagione verrà confermato, capaci di. Uno scenario del genere proietterebbe la banda di Italiano poco oltre i sessanta punti a fine stagione, un totale che potrebbe voler dire Europa o Conference League a seconda dell'andamento di chi precede.E fare di tutto affinché lo scivolone di Venezia rimanga un episodio isolato. Diverso, invece, il discorso con le big: la dolce parentesi vissuta a Bergamo andrebbe ampliata con qualche altro scalpo importante, magari anche sabato prossimo contro il Milan (francamente improbabile), oppure nel girone di ritorno: prossimo appuntamento a inizio febbraio, contro la Lazio al Franchi. Fino ad allora, dopo il giro di boa, altre quattro non-grandi nel mese di gennaio:. Una sorta di tunnel di accelerazione dal quale la Fiorentina, per mantenere le premesse, dovrà uscire in piena zona Europa. Oltretutto, a gennaio potrebbero (dovrebbero) arrivare dei rinforzi dal mercato, e se, come pare, rimarrà fino a giugno, allora, almeno sul campo, sarà tutto un po' meno complicato.