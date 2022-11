Nella giornata di sabato l’esterno della, dopo esser stato escluso dai convocati dell’per i Mondiali di, è tornato a Firenze per svolgere i primi esami medici e cominciare il percorso di riabilitazione. Il giocatore argentino nella giornata di ieri ha iniziato il suo viaggio verso il rientro, lavorando in palestra insieme all’altro lungodegente violaPochi minuti fa la Fiorentina, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha voluto precisare quale siano le condizioni fisiche del numero 22, cercando di far luce sull’entità dell’infortunio da lui subito. Questa la nota pubblicata dal club viola:“ACF Fiorentina rende noto che, nelle giornate di sabato, domenica e lunedì il calciatore Nicolas Gonzalez è stato sottoposto ad una serie di valutazioni cliniche e strumentali che hanno confermato la lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra occorsa durante l’ultimo allenamento con la Nazionale argentina. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo e sarà rivalutato nel corso delle prossime settimane”.