Dopo la sconfitta della Fiorentina in casa della Juventus Nico Gonzalez e Igor, assente a Torino per squalifica, sarebbero stati pizzicati in una discoteca in zona Firenze Sud. La cosa ha suscitato reazioni tra i tifosi già delusi e arrabbiati per il campionato deludente della squadra, e all'interno della stessa società: i due giocatori sarebbero a rischio multa.