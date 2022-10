L’edizione ordierna de La Gazzetta dello Sport ha cercato di sottolineare pregi e benefici della Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo la larga vittoria di ieri contro gli Hearts of Midlothian. Una delle note più liete della partita è senza ombra di dubbio il ritorno di Nico Gonzalez: l’argentino, che fino ad oggi aveva giocato per novanta minuti soltanto nel preliminare contro il Twente, è tornato alla grande riuscendo a segnare la sua doppietta personale grazie alla quale adesso è il nuovo capocannoniere viola. Una delle note liete è anche il ritorno in campo, ma anche in condizione, dei Nikola Milenkovic: il serbo è pronto è tornare al comando della retroguardia.



Dopo un mese e mezzo di stagione si può dire Kouame adesso è veramente indispensabile la davanti. Se fino a qualche settimana fa anche lo stesso tecnico lo aveva messo in vendita ma adesso non può farne veramente a meno: la Fiorentina in questo momento non può far a meno di lui. Segnali incoraggianti anche da parte di Barak, che dopo un primo mese in viola tutto sommato anonimo, ieri è tornato a segnare dimostrando tutte le sue doti di inserimento.



Il quotidiano ha cercato anche di portare alla luce alcuni punti deboli della squadra gigliataò. Salta subito all’occhio il solito disequilibrio difensivo quando la difesa viene infilata, e l’occasione dopo pochi secondi (oltre al gol di Humphrys) ne è la dimostrazione. In altre occasioni, con avversari più forti ed organizzati degli scozzesi, ovviamente i danni potrebbero essere maggiori.