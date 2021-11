Come anticipavamo un paio di giorni fa, l'Argentina ha deciso di rinunciare a Nico Gonzalez per le prossime partite in Sudamerica. L'esterno, all'ultimo tampone effettuato ancora positivo al Covid, rimarrà a Firenze in attesa del via libera per tornare ad allenarsi. Pulgar, invece, ha praticamente concluso il suo percorso di recupero, ragion per cui il Cile ha deciso di trattenerlo e impiegarlo nella seconda partita in programma il 16 novembre, contro l'Ecuador. Il CT Lasarte ha sottolineato come sia difficile, per la Roja, rinunciare al numero 15 viola.



Dal centro sportivo viola, invece, non arrivano novità per quel che riguarda gli infortunati: Dragowski e Kokorin si allenano a parte anche in questo inizio di sosta.