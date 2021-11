Nel contratto di Julian Alvarez con il River Plate c'è una clausola rescissoria da 20 milioni di euro che però potrebbe essere facilmente aggirata. Milan e Fiorentina oggi sono i club più interessati all'attaccante del River Plate, ma potrebbero riuscire a strappare un prezzo più conveniente aggirando il problema della clausola. L'attaccante infatti è in scadenza con il River e, sebbene non voglia andarsene a parametro zero per non fare un torto alla società che l'ha lanciato, spingerà per non alzare troppo il prezzo.