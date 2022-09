Nico Gonzalez con tutta probabilità non resterà a Firenze durante questa pausa nazionali. Stando a quanto viene riportato su TNT Sport Argentina l’esterno della Fiorentina, rientrato solo oggi dopo un lungo infortunio, raggiungerà comunque la selection per la tournèe negli Stati Uniti nonostante la non-convocazione ufficiale. Lo staff tecnico dell’Argentina, infatti, vuole valutare le condizioni di Nico e per questo lo incontrerà a Miami. Il motivo? La probabile esclusione di Dybala dovuta all'infortunio riportato quest'oggi a pochi minuti dal calcio d'inizio di Roma-Atalanta.