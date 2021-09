Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a Firenze con la Nazionale che ha pareggiato ieri contro la Bulgaria, ha visitato stamani il cantiere del nuovo centro sportivo della Fiorentina, che dovrebbe essere ultimato per l'inizio della prossima stagione: queste le sue parole ai media presenti, tra cui Calciomercato.com: "Sono abbastanza dinamico, mi piace conoscere e capire le realtà del calcio italiano. È stata una mattinata straordinaria, perché avevo sempre sentito parlare di questo progetto ma non avevo mai avuto la possibilità di visitarlo. Ringrazio Rocco Commisso per il suo invito, vado via molto più ricco e orgoglioso: il calcio italiano comincia a comprendere l'importanza di investire in opere come questa. È un modello che cercheremo di diffondere, per far capire quanto sia importante patrimonializzare e investire sui giovani. Magari si potrebbero creare ove possibile dei supporti da parte delle autorità locali: per ogni attività che parte, vengono coinvolti molti settori dell'economia. La filosofia che soggiace è straordinaria, si tratta di pari dignità (anche le formazioni Femminile e Primavera della Fiorentina si trasferiranno al Park, ndr) e noi a livello federale stiamo cercando di promuoverla ovunque".