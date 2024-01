Fiorentina, guarda Thiago Almada e Luciano Rodriguez: capocannonieri per l'Olimpiade VIDEO

Cristian Giudici

Niente Fiorentina per Giovanni Reyna. Il trequartista statunitense del Borussia Dortmund (classe 2002) è pronto a trasferirsi in Inghilterra al Nottingham Forest. Intanto i viola mettono gli occhi su due talenti sudamericani: Thiago Almada e Luciano Rodriguez, che alla mezzanotte italiana tra venerdì e sabato si sfideranno con le rispettive nazionali Under 23 al torneo Sudamericano di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.



LUCIANO RODRIGUEZ - L'attaccante esterno classe 2003 del Liverpool Montevideo è il capocannoniere del torneo con 4 gol segnati: 3 al Paraguay e 1 al Perù. Il suo Uruguay allenato da Marcelo Bielsa non è però riuscito a centrare l'obiettivo della qualificazione, infatti passano le prime due ed è terzo in classifica nel gruppo B con 3 punti a -4 dalla coppia di testa formata da Paraguay e Argentina.



THIAGO ALMADA - Dopo il rigore segnato al Perù, ha firmato una doppietta nella vittoria per 5-0 contro il Cile. Il trequartista classe 2001 è sotto contratto fino a dicembre 2025 con il club statunitense dell'Atlanta United, che due anni fa lo ha acquistato dal Velez Sarsfield per 14,5 milioni di euro. Il selezionatore Javier Mascherano gli ha affidato la fascia di capitano con la maglia numero 10, due responsabilità sempre importanti per chi indossa la maglia dell'Argentina.