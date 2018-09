Verso la Sampdoria, la Fiorentina fa i conti con qualche cambio di formazione. Dal possibile debutto di Marko Pjaca dal primo minuto come ala sinistra alla conferma di Bartlomej Dragowski sull’acciaccato Alban Lafont: come riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe esordire anche David Hancko come esterno basso, dedito maggiormente alla copertura rispetto a Cristiano Biraghi. Lì, dove il connazionale Milan Skriniar ha mosso i primi passi nel calcio italiano.