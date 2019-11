Francois Hollande, ex presidente della repubblica francese, è stato invitato ad un evento dell' Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane, che si è tenuto a Firenze. Italpress ha raccolto alcune dichiarazioni del politico su Ribery, ora in forza alla Fiorentina:



“Franck Ribery è un giocatore di età avanzata, a volte è un po' brutale ma è un grande dribblatore, ha un buono spirito e spero che torni prima o poi in Francia per allenare i nostri giovani”.