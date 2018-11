Il giocatore della Fiorentina Vitor Hugo ha parlato ai microfoni di ViolaNews.com: “Dopo il pareggio con la Roma eravamo arrabbiati ma adesso pensiamo solo al Frosinone, altra partita durissima ma vogliamo vincere. Buon momento per me? Ringrazio Pioli e i miei compagni che mi stanno aiutando tanto. Lavoro duramente per giocare al meglio e contro la Roma sapevamo che sarebbe stato difficile per noi difensori. Abbiamo fatto una grande partita. Frosinone? È importantissimo vincere e fare risultato perché è troppo che non prendiamo tre punti, specie fuori casa. Lavoriamo duramente in questi giorni per arrivare alla vittoria venerdì. Terza difesa? Siamo molto contenti di questo ed è un merito di tutta la squadra non solo dei singoli. Speriamo di migliorare ancora“.