Al fianco di colui che si sta dimostrando uno dei migliori difensori della Serie A,può schierare. Se German Pezzella si sta dimostrando un difensore di tutto rispetto, è anche grazie alla presenza di un compagno affidabile.- Non è tutto oro ciò che luccica., arrivato tra dubbi di pronuncia e l'accostamento - visto il momento che stava vivendo la Fiorentina - a 'I Miserabili' del quasi omonimo scrittore. La tragedia di Astori lo ha dolorosamente elevato a titolare di una squadra acciaccata ma non affranta:. Stefano Pioli non ha mai cambiato il vestito al proprio reparto arretrato: il quartetto completato da Milenkovic e Biraghi è partito dal primo minuto in tutte le occasioni nelle quali, in questa stagione, è stato chiamato in causa.. E se la classifica tiene botta nonostante l'avano rendimento dell'attacco, il merito è della difesa.- Di tempo, dagli errori lapalissiani, ne è trascorso.Il più recente: quello praticamente perfetto con la Roma. Ai numeri c'è quasi sempre una spiegazione e i soli nove sigilli incassati dalla Fiorentina non sono quindi frutto del caso.- e più in generale di tutta la difesa -: il 47% delle reti deriva dal centrocampo, un'altra cospicua parte del totale da Milenkovic e Biraghi., l'unico del proprio reparto a non essere nel giro della nazionale per evidente concorrenza e inesperienza.