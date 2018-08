Il giocatore della Fiorentina Vitor Hugo è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Abbiamo iniziato bene e sono felice. Una settimana tranquilla perché abbiamo giocato bene, ma adesso dobbiamo preparare bene la partita con l’Udinese che sarà molto difficile. Abbiamo la voglia di andare a sei punti, giocando in casa vogliamo giocare una grande partita. A livello video abbiamo guardato cosa migliorare. Gol di Milenkovic? Che bel gol. Il Chievo? Difficile giocare contro un squadra che gioca così indietro. Gerson? Entrato bene in squadra. Lo facciamo sentire come se fosse a casa. Ha giocato benissimo domenica, speriamo giochi così anche nelle prossime partite. Cerchiamo di stare sempre insieme. Il Brasile? Ci sono tornato pochi mesi fa, un po’ mi manca, ma sono felice qui. Cerco di tornarci appena mi è possibile. Il calcio brasiliano è troppo diverso da quello italiano, qui c’è più tattica. Quando ho capito che avrei fatto il calciatore? Quando ho fatto un provino per la Coppa San Paolo. Ho sempre giocato come difensore centrale. L’esordio a San Siro? Sapevo che la Serie A sarebbe stata difficile e che avrei dovuto fare qualcosa in più. Ancora devo imparare molto. Sto imparando il calcio italiano. Il gol contro il Benevento? Una partita diversa dalle altre. Non avevo voglia di esultare e di essere felice. Nessuna voleva essere in quella situazione. Il nostro capitano mi manca tanto. Davide giocava nel mio stesso ruolo. Se ci fosse stato, non avrei giocato. Per questo non ero felice. Ho segnato quel gol per lui e poi ho esultato con il gesto del capitano. Pensiamo sempre a lui in ogni partita. La contestazione? Non ho percepito nulla, ero concentrato sulla partita. Il rapporto con Firenze? Una città speciale per me perché è la prima volta che esco dal mio Paese. I tifosi vogliono le foto con me".