Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo ha concesso una lunga intervista a tutto campo a Il Corriere Fiorentino.



OBIETTIVO - "Dobbiamo far meglio dello scorso anno, ce lo siamo detti sin dal primo giorno. Puntiamo all’Europa, dovremo lottare con Atalanta e Samp. E bisogna fare attenzione pure al Sassuolo".



IL RIGORE ALL'INTER - "Incredibile! Mai visto in vita mia un rigore così. Non ho fatto nulla per toccare il pallone con la mano, forse l'ho appena sfiorato e la palla comunque non ha cambiato direzione. L'arbitro è stato troppo severo".



GRUPPO - "Mi piace stare in una squadra così giovane, credo che questo sia anche il nostro punto di forza. Con Pezzella, siamo i più grandi qui in mezzo e giocare con German è uno spettacolo. Da quando ha preso la fascia, è sempre più leader e sta crescendo tantissimo".



GIOVANI - "Milenkovic? Uno che al Mondiale ha marcato Neymar e Coutinho, per intenderci. Ci sta dando una grandissima mano, nonostante la giovane età. Lafont trasmette molta sicurezza. Anche quando gioca con i piedi. Siamo noi a chiedergli di non buttare via il pallone e lui non ha paura, ha un tranquillità incredibile. E vi assicuro che non è facile fargli gol. Gerson? E' fortissimo, presto lo vedrete. E' un bravo ragazzo, molto più maturo rispetto ai suoi 21 anni, e non è vero che non fosse felice di venire qui".



LE DEDICHE AD ASTORI - "E' una cosa difficile da spiegare, ma Davide è davvero ancora con noi. L’hanno capito anche i nuovi arrivati, Astori è ancora nello spogliatoio e ci da forza prima di scendere in campo. Gli dedichiamo cori, siamo una squadra diversa da tutte le altre. Noi giochiamo per qualcuno, non per qualcosa. E Pioli, in questo, ci ha dato una mano fondamentale, come d'altronde i nostri tifosi. Sembrava tutto finito, e invece ci hanno la forza per ricominciare".