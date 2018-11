, difensore della Fiorentina, ha parlato in un’intervista a Tuttosport alla vigilia della gara contro la Juve: "Vogliamo ringraziare i nostri tifosi della loro carica che sarà straordinaria. Come ho scritto dopo la trasferta di Bologna, tutti insieme siamo più forti e questo servirà più che mai domani.Vero che non vinciamo da un po’ ma per fortuna la classifica non ne ha risentito, siamo sempre lì, in corsa per l’Europa. Noi continuiamo a crederci. Il 6° posto dista appena 2 punti e neppure il 4° è lontano"."Cosa direbbe? Di giocare col cuore. Ricordo che l’anno scorso appena uscì il calendario lui andò subito a vedere quando avremmo giocato con i bianconeri sapendo che per Firenze è una partita speciale. Cercheremo di onorarla come avrebbe voluto lui, giocando con il cuore"."Difficile ma ogni gara va affrontata come una finale, a maggior ragione questa. Chi si limita ad aspettare alla fine subisce. Noi lotteremo fino all’ultimo su ogni pallone"."E’ la mia seconda stagione in Italia e ho visto tanti grandi attaccanti, di recente ho duellato con Icardi e Dzeko tanto per fare due nomi.La Juve insomma non è solo Cristiano, è una squadra dalla qualità immensa".