Nel corso del Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Carlos Freitas, ex DS della Fiorentina. Il dirigente ha parlato anche dello Sporting Braga, prossima avversaria dei Viola: "Saranno 2 partite molto equilibrate. Il Braga è in un gran periodo. Anche la Fiorentina ha le sue armi per mettere in difficoltà i portoghesi. Il Braga ha tanta qualità, va alla grande, hanno venduto Vitinha e non hanno perso nulla in qualità. Ma i centrali sono un po' lenti, la viola può metterli in difficoltà. Così come i mediani, che non hanno molta intensità. Hanno esperienza, nel 2011 hanno giocato la finale di Europa League. In Portogallo è la squadra più in cresciuta, hanno battuto da poco il Benfica. E hanno fatto dei gironi di Champions. Però hanno anche avuto dei cali preoccupanti. Il presidente è lo stesso dei 20 anni. Il centro sportivo è di livello europeo"