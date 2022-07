Tempo di ricominciare anche per la Fiorentina, che domani si ritroverà sotto la guida di Vincenzo Italiano nel centro sportivo di Coverciano per iniziare la preparazione estiva. Alcuni giocatori, come Nikola Milenkovic e Cristiano Biraghi raggiungeranno la squadra con qualche giorno di ritardo, così come Gaetano Castrovilli, il cui rientro è previsto per giovedì 7 luglio.



La lista dei giocatori presenti già domani: Benassi, Bianco, Bonaventura, Cabral, Cerofolini, Distefano, Igor, Duncan, Favasuli, Gentile, Gori, Ikonè, Kokorin, Krastev, Maleh, Mandragora, Martinez Quarta, Pierozzi, Rasmussen, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Toci, Venuti.



Questi invece quelli che si presenteranno a partire dal 9 luglio: Matucci, Amrabat, Biraghi, Dragowski, Gonzalez, Kouame, Milenkovic, Nastasic, Pulgar, Terzic, Zurkowski.