La Fiorentina ha da poco reso noti i convocati per la gara che i Viola giocheranno contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Non ci sono sorprese per quanto riguarda i viola che devono far a meno dei lungodegenti Dodò, Castrovilli, Sottil e Nico Gonzalez. A questi si aggiunge Kouamé, partito per la Coppa d'Africa. Queste la lista completa: