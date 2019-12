Come scrive la Gazzetta dello Sport, i fari sono puntati sul reparto avanzato della Fiorentina dove Ribery starà fuori un altro paio di mesi, Pedro andrà a giocare in prestito e Vlahovic per ora è solo un gran talento. Il mirino dei dirigenti viola è puntato su Patrick Cutrone, anche se c'è una nuova suggestione che scalda il cuore dei dirigenti.

La nuova scommessa potrebbe essere Krzysztof Piatek, il cui spazio in rossonero diminuirà dopo l’arrivo di Ibrahimovic . La Fiorentina è molto interessata perché lo considera il centravanti perfetto in un tridente con Chiesa e Ribery. Il Milan non vuole svenderlo, ma i dirigenti viola cercheranno di capire se esiste una possibilità di venderlo.