Ormai si dice che il procuratore più bravo sia quello che riesce a far arrivare a scadenza il proprio assistito, in modo da farlo guadagnare meglio e ricevere, a sua volta, una percentuale di guadagna maggiore. Per questo la Fiorentina si sta già muovendo dopo le firme di Sottil e Krastev nei giorni scorsi, e i prossimi a prolungare dovrebbero essere Bonaventura (entro l'anno) e Saponara. Il primo ha riposato solo ieri contro la Lazio dopo essere stato sempre impiegato dall'inizio, il secondo è un fedelissimo di Italiano. Entrambi i contratti scadono a giugno, come quello di Callejon, che però, secondo La Nazione, molto probabilmente lascerà la Fiorentina dopo un'esperienza estremamente deludente.