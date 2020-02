“Uomo vero, grande condottiero. Stefano per sempre uno di noi”. Questo lo striscione dedicato dalla Curva Fiesole a Stefano Pioli, ex allenatore della Fiorentina, alla prima da ex dopo l'addio dello scorso anno. Per lui anche svariati cori: “Uno di noi, Pioli uno di noi”. Pioli è rimasto nel cuore dei tifosi viola, nonostante il rapporto finito in modo burrascoso, soprattutto con la vecchia proprietà dei Della Valle. Pioli aveva gli occhi lucidi al 13', consueto momento per ricordare il compianto capitano viola Davide Astori.