Duro comunicato dei tifosi della Fiorentina, che chiedono chiarezza sullo stadio, e sono pronti a scendere in piazza.



"Ci ritroveremo TUTTI. Insieme alle associazioni ATF e ACCVC e a chiunque sia stanco di questa situazione. L’appuntamento è per le 19;00 di venerdì 19 giugno c/o il parcheggio della Coop di Ponte a Greve. Partiremo da li con auto motorino e qualsiasi mezzo per fare un giro per le vie principali di Firenze in maniera colorata e allegra per mandare un primo chiaro segnale. Vogliamo lo stadio. Saremo sempre al fianco di chi vuol bene alla Fiorentina e rispetta i suoi tifosi la sua storia e la sua identità. Saremo sempre pronti a combattere chi non lo farà.



VOGLIAMO RISPOSTE. VOGLIAMO LO STADIO. TROVATE UNA SOLUZIONE. Perché questo è solo l’inizio….. CURVA FIESOLE”.