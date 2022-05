Dopo la clamorosa, e forse anche inaspettata, debacle di Marassi contro la Sampdoria e l’importante partita casalinga di sabato contro la Juventus alle porte l’edizione odierna de La Nazione è voluta soffermarsi sullo stato di forma della Fiorentina di Vincenzo Italiano provando ad ipotizzare quale possano essere le motivazioni per riuscire nell’impresa di battere la Juventus e tornare finalmente nelle competizioni europee.



Secondo il quotidiano fiorentino motivi sono principalmente tre: il fatto che con i tre punti i viola otterrebbero il pass per l’Europa, che essa rappresenterebbe la prima vittoria del tecnico in carriera contro i bianconeri e infine chiudere la stagione con una vittoria significativa davanti i propri sostenitori. La Fiorentina oltretutto, a differenza delle avversarie Atalanta e Roma, sotto il profilo emotivo potrebbe avere qualche motivazione extra. Infatti dopo aver clamorosamente sprecato il match poi contro i blucerchiati, cosa che ha infastidito tutti nella piazza, adesso la squadra avrebbe una carica supplementare per regalare finalmente una gioia ai propri tifosi.