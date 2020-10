Beppe Iachini, in vista della sfida contro lo Spezia di domenica, è intenzionato a confermare il 3-5-2 visto nelle precedenti uscite, che può trasformarsi in un 3-4-2-1 a gara in corso. Con Dragowski sicuro tra i pali, in difesa ci saranno due novità, la più importante è il ritorno tra i titolari del capitano viola Pezzella, che riprenderà il suo posto tra Milenkovic e Caceres, e poi ci sarà la prima convocazione di Martinez Quarta. A centrocampo, Amrabat con Castrovilli e Bonaventura, con Biraghi e Lirola sulle corsie. Davanti, Ribery è sicuro della sua maglia da titolare, con il classico ballottaggio tra Kouame, Vlahovic e Cutrone per l'ultimo posto.