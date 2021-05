Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli:



“Volevamo fare risultato, c’è da dire che la squadra si è impegnata molto. Loro avevano molte più motivazioni di noi, ma siamo stati alla pari e non è scontato. Volevamo vincere. Difensivamente siamo stati quasi perfetti, abbiamo sbagliato delle uscite e dei fraseggi che ci avrebbero fatto essere pericolosi. La terza partita in una settimana, con un giorno in meno di riposo rispetto al Napoli. Ci serviva energia e lucidità in più. Il rigore ha condizionato la partita, e il secondo gol da un autogol, sicuramente c’è rammarico per la grande sfortuna. Ce la siamo giocata fino in fondo. Rigore? Mi è parsa una caduta troppo plateale"