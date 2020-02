Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa, prima della gara contro l’Atalanta di domani:



JUVENTUS - "C’è amarezza, sia a Milano con l’Inter che contro la Juventus il risultato è stato penalizzante per la prestazione fatta, siamo sempre stati pericolosi e in partita ma potevamo essere ancora più incisivi. L’episodio del secondo rigore ci ha un po’ demoralizzato, ma domani affrontiamo un’altra squadra che gioca a memoria e dobbiamo sfoderare una grande prestazione".



CASTROVILLI - "L’importante è che non sia successo nulla di grave. Naturalmente vederlo uscire dal campo in quel modo un po’ di preoccupazione la lascia, ma il nostro staff medico l’ha seguito benissimo e ha recuperato. Tra oggi e domani riparlerò con il nostro staff, ma se non ci saranno complicazioni sarà della partita".



GASPERINI- "Domani dobbiamo pensare al campo, anche i nostri tifosi sono sicuro che saranno concentrati a quello che succederà in campo. I tifosi fiorentini sono ironici, e sono sicuro che non andranno oltre. Dobbiamo solo concentrarci sui nostri avversari, a prescindere da chi c’è di la. Ora è bene chiudere le polemiche, senza pensarci più di tanto, e smorzare le polemiche".



ATTACCO - "Non sono preoccupato, siamo arrivati più volte vicini alla porta e siamo stati pericolosi. Il gol dell’attaccante è una cosa standard, ma io me li aspetto soprattutto dagli esterni e dai centrocampisti. Le nostre punte sono giovani, ci può stare che sbaglino un movimento, ma stiamo lavorando tanto per far si che migliorino in tanti aspetti. Guardando i numeri, non possiamo parlare degli attaccanti della nostra rosa, come dei veterani con tanti gol e tanti anni di serie A, perché sono molto giovani".



ATALANTA - "Loro sono una squadra molto difficile da affrontare, perché giocano insieme da tanti anni, sanno trovarsi, e per di più hanno tanti giocatori bravissimi, che con una singola giocata ti possono vincere la partita. Noi dovremo fare una grande partita sul piano dell’organizzazione, oltre che dobbiamo andare al loro livello di intensità. Questa è una di quelle partite dove il singolo particolare può fare la differenza".



CACERES - "Rientra stasera dall’Uruguay, ma la sua condizione è da valutare, anche visto il viaggio intercontinentale. Tra stasera e domani lo valuteremo, non so se ci sarà".



CENTROCAMPO - "Mi piacciono i centrocampisti capaci di inserirsi e fare male, devono fare gol. Badelj e Pulgar occupano la stessa posizione, sono le loro caratteristiche e non possiamo modificarla. I nostri interni di centrocampo devono inserirsi tra le linee avversarie, e da li è nata la scelta di Ghezzal. Non voglio giocare solo con le due punte, ma almeno con una mezzala capace di fare superiorità numerica".



PEZZELLA - "Per quanto riguarda il mio percorso, per me stiamo facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda la fase di non possesso. Abbiamo sempre concesso poche palle gol, poi German purtroppo si è inserito in qualche episodio sfortunato, come il rigore di Torino. Poi mi spiegherete come fa in quell’episodio a togliere le mani su un tiro che schizza a 4 metri. Per quanto riguarda le letture di reparto, comunque, sono soddisfatto, perché stiamo concedendo veramente poco agli avversari".



SUDDITANZA - "Son cose di cui abbiamo parlato tante volte, perché possiamo parlare di qualsiasi piccolo dettagli. Basti pensare ad un giallo, che può cambiare le sorti di una partita. Non sono solo gli episodi eclatanti che cambiano le gare. Dobbiamo ragionare in modo positivo se vogliamo migliorare il calcio, evitare di pensare alla malafede. Abbiamo arbitri bravi e un ottimo designatore. Il problema è che mi sembra che oggi sia tornata la discrezionalità, invece dovremmo affidarci al Var. Il Var dovrebbe annientare le polemiche, invece lasciamo ancora tanta discrezionalità all’arbitro, e così nascono le polemiche".