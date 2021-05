Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, parla dopo il pareggio contro il Bologna: "Noi siamo venuti qui per vincere, volevamo fare una bella partita e volevamo portare a casa i tre punti. Siamo partiti forte, ma abbiamo commesso qualche errore. Siamo rammaricati perché siamo passati in vantaggio tre volte e con più attenzione avremmo potuto vincere. La squadra l'ha interpretata nella maniera giusta, sapevamo che dovevamo controllare la loro velocità e i loro tagli. Ma ripeto, con più attenzione oggi uscivamo dal campo vincitori.". Ha poi aggiunto: "Stiamo lavorando per cercare di migliorare, ma anche loro sono stati bravi. Comunque conta la determinazione, lo spirito e la voglia con cui scendiamo in campo".



Poi, su Vlahovic: "I ragazzi giovani devono fare il loro percorso, lui ha fatto gol e ha lavorato bene per la squadra. Ma tutti quanti hanno fatto bene, siamo rammaricati per questo pari. Dobbiamo continuare a lavorare", si legge su TMW.