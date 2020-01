Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Genoa:



LAVORO- “Il campo ed il lavoro sono le cose in cui credo maggiormente, perché ti garantisce di avere organizzazione e di crescere. I ragazzi stanno capendo quello che io chiedevo a loro, come il gioco verticale ed efficace. A me piace un calcio dinamico, veloce e intenso e i ragazzi lo stanno apprendendo, lavorando duramente sul campo. Ci stiamo conoscendo, stiamo lavorando sui particolari, per darci margini di crescita ancora maggiori. Ancora però non abbiamo fatto nulla, dobbiamo stare con la testa bassa e pedalare”.



TRIDENTE PESANTE- “Tutti si ricordano che sono stato un mediano e mi associano solo alla difesa e alla grinta, ma le mie squadre hanno sempre battuto tanti record di gol e punti. Ricordo Icardi, Belotti, Dybala, presi tutti da ragazzini e diventati giocatori importanti. Il mio compito è migliorare ogni singolo ragazzo e farlo entrare al meglio nel gioco di squadra. A me piace il calcio propositivo, ma tutti gli interpreti devono stare bene. Come giocavo con Dybala, Vazquez e Belotti, potrei giocare con Chiesa, Vlahovic e Cutrone”.



GENOA- “Se l’affrontiamo male mentalmente mi incazzo di brutto, ma conosco i miei ragazzi e non succederà, non ho timore in questo senso. Le precedenti non erano così facili da preparare, perché arrivavamo da un momento mentale difficilissimo. Tutte le partite sono state difficili, ogni gara va interpretata benissimo. Probabilmente è la più difficile di quelle fin qui affrontate, perché partiamo da favoriti, visto che stanno vivendo un momento difficile”.



ATLETISMO- “Con Bologna e Spal ancora le gambe non andavano come dovevano, durante la sosta mi sarebbe piaciuto lavorare di più, ma ho potuto iniziare solo il 29 dicembre. I ragazzi stanno rispondendo, in questa settimana avremo tre gare, ma vedo che la parte atletica mi sta già dando risposte positive”.



CHIESA- “Non si faranno valutazioni in vista della gara di Milano contro l’Inter, questo ve lo garantisco. Saremo concentrati solo sul Genoa, Chiesa si è allenato e sta bene”.



BADELJ- “Lui e Pulgar sono due giocatori simili e per me nessuno dei due può andare a fare l’interno di centrocampo, perché li metterei in difficoltà. Le mezz’ali nel mio gioco hanno un altro ruolo e loro non possono farlo. Milan lo stimo molto, quando sono arrivato aveva qualche problemino, ora stiamo lavorando per fargli avere la miglior condizione, però lo convoco sempre perché è fondamentale per il nostro gruppo. Ci darà sicuramente una mano”.



ESTERNO- “Sto valutando chi può sostituire Dalbert, Maxi è arrivato da una settimana, ma è mancino. C’è Terzic, che sta lavorando molto, e poi Venuti, che conoscete bene. Sto ancora vedendo bene chi può darmi il massimo, abbiamo ancora un allenamento, vedremo.”