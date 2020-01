|

Ilha ufficializzato l'arrivo di, attaccante prelevato dalla. Dopo qualche mese e pochi minuti, il centravanti brasiliano torna in patria: la Viola lo aveva acquistato dal, orasi trasferisce in prestito con diritto di riscatto ai rivali di sempre.Questo il comunicato viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2020 con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme al Clube de Regatas do Flamengo".