Per completare il pacchetto difensivo, Beppe Iachini ha dato il via libera a Juan Jesus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, c’è l’ok del tecnico viola al versatile centrale brasiliano, che ha già dato il suo assenso per il trasferimento alla Fiorentina. La squadra mercato è al lavoro per limare le differenze economiche con la Roma: i viola hanno offerto 3 milioni, i giallorosssi ne chiedono due in più, ma l’accordo può essere facilmente trovato con l’inserimento di alcuni bonus che riguardano le prestazioni del calciatore.