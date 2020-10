, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa via conference call:“Lui, Pezzella, Borja e Callejon sono sempre assenze pesanti. Vederli in campo durante la settimana cambia tutto, anche a livello di fiducia e personalità di squadra. Ci aiutano tanto, anche nella crescita dei giovani. Franck è un giocatore molto importante, non averlo nella migliore condizione è stato penalizzante. Inevitabilmente, in una stagione come questa, serve tempo per entrare in condizione, ma dobbiamo guardare avanti”.“Sicuramente è un giocatore molto importante per la squadra. Un giocatore capace di fare molto per la squadra, sia di legare i reparti che fare gol. La Roma è una grande squadra, allenata da un ottimo tecnico, e dovremo fare una grande partita”.“Abbiamo già detto che la perdita di Pezzella per noi è stata determinante, oltre al fatto che con la nazionale abbiamo perso giorni importante di lavoro. Abbiamo preso qualche gol di troppo per errori individuali o ingenuità. Questo è un campionato molto anomalo. Non possiamo valutarlo come gli altri, però sappiamo che la nostra difesa è di valore e abbiamo aggiunto giovani importanti come Quarta”.“Qunado c’è stata la notizia di cessione di Chiesa, ho chiesto alla società di prendermi Callejon, perché può ricoprire molti ruoli e aiutarci, e sicuramente lo farà. Sento parlare di modulo, ma abbiamo fatto due gol a partita, siamo una squadra che crea molto, magari non con gli attaccanti. Callejon a oggi non può fare la fascia, dobbiamo accorciargli il campo. A Madrid giocava seconda punta, e oggi lo abbiamo rimesso in quella posizione”.“Sto valutando le ipotesi di una coppa d’attacco Ribery-Callejon, in modo da far crescere i nostri giovani con i loro tempi. Sarebbe un attacco veloce e tattico, una variante che ci può dare fantasia e imprevedibilità. I centrocampisti e gli esterni arrivano spesso a ridosso dell’area, e con un attacco leggero e tattico possiamo essere molto pericolosi”.“Non sempre in un campionato va tutto bene, alle volte ci sono momenti storti. Abbiamo subito due rimonte, Inter e Spezia, che ci hanno lasciato delle scorie. Dobbiamo superare questo problemino mentale, perché adesso quando ci sono situazioni difficili ci intimoriamo. Sto parlando con i ragazzi, continuando a dirgli che non deve succedere”.“Valuto sempre tutti i nostri giocatori, e sto seguendo la linea della qualità per la squadra. Vogliamo essere sempre più pericolosi, giocando un calcio propositivo ed offensivo. Questo ci ha portato anche a qualche sbavatura in difesa, ma continuando a lavorare possiamo solo migliorare”.“La Roma è una squadra forte, che rispetto all’anno scorso si è rinforzata. Ha tanti giocatori di qualità, si è rinforzata sia davanti che dietro. Una squadra tecnica e temibile. Noi però dobbiamo andare a Roma per fare la nostra partita, senza perdere la nostra caratteristica che è il gol”.