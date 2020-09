tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro l’Inter:“Avrei preferito affrontarla più avanti, anche perché con alcuni ragazzi dobbiamo ancora portare avanti un lavoro importante. Affrontiamo una grande squadra, la prima antagonista della Juventus, con un grande allenatore come Conte. Ha smesso di giocare pochissimi giorni fa, facendo un grande lavoro sia in campionato che in coppa. Da parte nostra servirà una grande prestazione sotto tutti gli aspetti. Non possiamo andare a fare una partita solo difensiva, ma giocandola provando a metterli in difficoltà, sfruttando le nostre armi. Loro hanno l’attacco più forte della Serie A, e dovremo stare attenti.“Il suo ruolo è davanti alla difesa, che sia in una linea a due o da solo. Durante la partita ci sappiamo trasformare e cambiare molti moduli, mi piace alzare i centrocampisti e non giocare fissi, togliendo anche punti di riferimento. Mi piace che i centrocampisti si inseriscano, e ne rimanga uno dietro a difendere, e Amrabat è il giocatore che ha le caratteristiche più adatte a restare dietro”.“Chrsitian è un attaccante, nel corso della sua crescita sta diventando un centravanti, grazie a struttura fisica, elevazione. Sta migliorando molto nell’aiutare la squadra, e può diventare una prima punta a tutto tondo, fa parte della sua crescita. Domenica gli è mancato solo il gol, ma arriveranno”.“Sicuramente le fasce saranno un punto importante della gara contro l’Inter. Contro il Torino volevamo farli correre tanto all’inizio, per poi sfruttare il loro calo fisico, e questo ci ha permesso di vincere la gara. A Milano sugli esterni troviamo giocatori molto forti, che ci sia Perisic o Hakimi, abituati a dare ampiezza e profondità. Ci siamo preparati, non andiamo lì per subire”.“Pezzella è il nostro capitano, è qui con noi, ma la sua assenza non è dovuta al mercato. Domani mattina abbiamo un altro allenamento, poi con lo staff medico decideremo cosa fare. Pulgar, dopo il problema che ha avuto, sta cercando di recuperare. A causa del Covid è ancora alla ricerca della condizione migliore, anche perché è stato fermo tante settimane”.“Oggi l’ho dovuto frenare perché si allenava troppo forte, a due giorni dalla partita. Lui è qui con noi, si sta allenando bene e comportando in modo esemplare. Il ragazzo è molto legato alla Fiorentina, vuole il bene della squadra, poi cosa succederà non lo so”.“Io valuterò di volta in volta a seconda della partita e della condizione attuale dei ragazzi, per schierare l’attaccante che potrà essere decisivo. Dovrò anche scegliere bene anche chi potrà essermi più utile dall’inizio e chi a gara in corso”.