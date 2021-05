, tecnico della Fiorentina, ha parlato prima della sfida contro la Lazio:“Non possiamo pensare agli altri, dobbiamo fare prestazioni importanti. Le prossime partite sono fondamentali, come contro la Lazio. Dobbiamo guardare in casa nostra, non gli altri. A Bologna abbiamo preso qualche gol di troppo, ma abbiamo provato fino all’ultimo a vincere. Da quando sono tornato abbiamo fatto sempre ottime prestazioni”.“Contro la Lazio dovremo essere pronti a ribattere colpo su colpo, fare una partita quasi perfetta. Loro sono una squadra di grande qualità, noi dovremo essere bravi in fase difensiva, essere attenti e concentrati. Vogliamo invertire la rotta dei risultati in casa, cerchiamo certezze e punti”.“Gli errori sono momenti nel calcio, che a volte possono accadere. Stiamo migliorando la fase offensiva, aumentando la pressione e creando di più. Nello stesso tempo, ci sono momenti in cui in difesa abbiamo fatto qualche errore non previsto, ma così è fatto il calcio. Dobbiamo migliorare in fretta”“Onestamente non mi pare abbia dichiarato esplicitamente che lascerà la Fiorentina. Ha un contratto, anche per l’anno prossimo. Io li vedo solo sul campo, e chi gioca la domenica è perché si è allenato al massimo. Se dovessi vedere che un giocatore non ha la testa giusta, non ho problemi a metterlo fuori”“Ci stiamo lavorando, è un problema che si era evidenziato quando sono tornato. Tutte le settimane ci stiamo impegnando, sappiamo che è una parentesi del gioco dove dobbiamo migliorare”.“Ha giocato delle partite, contro la Juve è entrato. Sicuramente è un ragazzo su cui contiamo per il futuro, perché l’abbiamo scelto e voluto”“Sicuramente i difensori sono sotto l’occhio del ciclone quando si prende qualche gol in più. Non me la sento di dargli colpe sul gol di Palacio a Bologna, magari qualche volta ha fatto qualche errore per irruenza. Chiaramente vedo il ragazzo coinvolto, inserito nel gruppo e positivo. Per la Fiorentina è un giocatore importante”“Si è riallenato con il gruppo, vediamo oggi. Se i riscontri saranno positivi non ci dovrebbero essere problematiche”