Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato al Tgr:



RIPARTENZA E TIFOSI - “Ci mancava il calcio. Tanto. Ora si riparte, ed è importante che si faccia tutto in sicurezza. Anche se ci dispiace tantissimo che non possano esserci i nostri tifosi ci mancheranno tantissimo. Sono da sempre il dodicesimo uomo. In casa spingono tanto, anche fuori casa. Ci hanno seguito sempre con grande calore e affetto. Giocare in uno stadio vuoto poi…non sarà la stessa cosa”.



BRESCIA- “E’ una partita difficilissima. Ha qualità, ben organizzata, con giocatori di valore. Dovremo affrontare il Brescia con la stessa attenzione e concentrazione di come affronteremmo la Juventus”



RIBERY - “Sta facendo tutto quello che può, in allenamento, si allena col gruppo da giorni, e nello spogliatoio per rientrare al meglio. Dovremo gestirlo al meglio visti i tanti impegni, viene da un infortunio importante, e dovremo valutare tutto nel migliore dei modi assieme allo staff medico”.