Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato della sconfitta contro la Roma ai microfoni di Sky:. “Non vado a discutere in sé e per sé il rigore. Ma c’è stato un tocco dell’arbitro, l’ha deviata in favore del giocatore che ha calciato e doveva scodellarla già lì. Per me l'azione doveva essere fermata prima. Poi spetta a voi il rigore, la palla era già andata fuori e poteva non esserci. Ma l’episodio fuori area, con la palla preparata involontariamente dall’arbitro. Ho chiesto di rivedere l’episodio con il Var, avevo visto questo episodio da lontano. Volevo rimarcare questo oltre il rigore“.



Com'è il suo rapporto con Commisso?

"C'è un rapporto di stima per il lavoro svolto. All'inizio c'era anche un po' di paura, la situazione era pericolosa. Poi c'è stata l'interruzione e dopo siamo stati la miglior difesa del campionato. C'è stata una crescita importante, del futuro parleremo con calma, ci confronteremo".