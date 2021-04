A partire dalla gara di sabato contro il Genoa Iachini si affiderà innanzitutto, come d’altronde il suo predecessore, ai soliti Ribery e Vlahovic: fino ad ora 2 gol e 6 assist il primo, 12 e 2 il secondo andato a segno anche in Nazionale qualche giorno fa. Delle 15 reti complessive dei viola fuori casa il 50% porta la firma proprio del 38enne asso francese e del 21enne talento serbo. E non solo: nelle ultime 5 trasferte di campionato in cui i viola hanno segnato almeno un gol Ribery e Vlahovic hanno sempre lasciato il timbro. Vero che per entrambi il futuro è un’incognita ma adesso conta il presente, si legge su Tuttosport