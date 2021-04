Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Atalanta:



“Non siamo stati fortunati nei singoli episodi. Il secondo gol dell’Atalanta era in fuorigioco, vorrei rivederlo. Dopo aver fatto un grandissimo secondo tempo e aver fatto il 2-2, c’era la sensazione di poter vincere la partita. C’è stato un rimpallo sfortunato, da molto vicino, c’è grande rammarico. Brutto giocarsi una partita per un rimpallo. Sul pareggio a livello psicologico stavamo meglio di loro, poi c’è stato questo rimpallo, edè stato un peccato. Lo spirito però era giusto, ancora dobbiamo lavorare, ma l’atteggiamento è questo. Primo gol? Dovevamo alzarci, non è Bonaventura che doveva marcare Zapata. Marchiamo a zona e abbiamo sbagliato un movimento, lo correggeremo. Vlahovic? Tutta la squadra ha lavorato bene, era l’unica maniera per impensierirli”