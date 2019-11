Non solo gennaio, la Fiorentina lavora parallelamente per l’estate, dove uno dei profili che stuzzica la fantasia è quello di Jack Bonaventura. Idea difficilmente percorribile a gennaio, ma non per giugno, quando il centrocampista tornato protagonista con Pioli (dopo un lungo stop per infortunio) si guarderà attorno. Come scrive La Nazione infatti, il suo contratto è in scadenza e le idee del classe ’89 non collimano con quelle del Milan. Nessun incontro tra Raiola e i rossoneri come preludio ad un addio? Jack si sta guardando attorno e anche la Fiorentina è una piazza che potrebbe restituirgli stimoli e ambizioni.