Tuttosport di oggi dedica un'ampia pagina al ritorno in campo di Franck Ribery con la Fiorentina, avvenuto lunedì sera nel pari interno col Brescia. Una sfida che ancora non lascia tranquilli i viola a livello di classifica, ma che ha visto il 37enne ex Bayern, dopo alcuni minuti necessari per carburare a seguito dei 7 mesi di lontananza dalle partite, salire in cattedra e pure segnare, salvo vedersi annullare la rete per il fuorigioco di Vlahovic. Ora, mentre Iachini medita di cucirgli addosso un nuovo ruolo da trequartista, l'obiettivo di FR7 è arrivare a quota 150 gol in gare ufficiali con i club: ad oggi siamo a -2.