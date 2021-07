Vincenzo Italiano non ha chiesto nessuno dei suoi ex giocatori ai dirigenti della Fiorentina, ma non è un mistero che il croato Martin Erlic fosse tra i suoi fedelissimi. I viola sono interessati, però le frizioni con la società ligure hanno impedito di intavolare una trattativa negli ultimi tempi. Adesso, scrive l'edizione fiorentina de La Nazione, le posizioni si sono ammorbidite anche grazie all'arrivo di Thiago Motta in Liguria, e una pedina utile ai gigliati potrebbe essere Christian Kouamé, in procinto di partecipare ai Giochi Olimpici con la Costa d'Avorio ma ormai sul mercato in attesa di offerte soddisfacenti.