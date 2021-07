Come si legge oggi su Tuttosport, ieri ha avuto luogo un incontro tra Fiorentina e Crotone in quel di Milano per parlare di Simy e Messias, giocatori con i quali i calabresi vogliono monetizzare dopo la cessione in Serie B. Non è ancora arrivata l'offerta capace di innescare un'asta per il brasiliano, ma il Torino, che è la società più forte su di lui, sta preparando un'offerta che comprende anche un giovane per abbassare il prezzo dell'operazione.