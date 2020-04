Igor, difensore brasiliano arrivato alla Fiorentina a gennaio dalla Spal, ha parlato al media brasiliano Estado, raccontato la sua situazione:



"Questa situazione fa un po’ paura, per strada non si vede nessuno, stanno tutti a casa aspettando buone notizie. Anche noi dobbiamo rispettare le direttive, io cerco di tenere occupata la testa con allenamenti, film, libri e tutto ciò che si può fare in casa.

Con i miei compagni ci sentiamo poco. Il club ci ha dato un programma di allenamenti da seguire, non è facile ma cerchiamo di non perdere la forma. Ho iniziato benissimo alla Fiorentina, il giorno dopo il mio arrivo ho giocato titolare contro la Juventus. Mi manca tanto poter giocare, il calcio è la mia vita e spero che possiamo ricominciare presto."