Igor, difensore brasiliano arrivato a gennaio dalla Spal, è stato presentato oggi dalla Fiorentina:



CARATTERISTICHE - “La mia posizione preferita è quella del centrale di difesa, ma come ha detto anche il direttore mi piace giocare anche sulla fascia. Idoli? Ho tanti modelli nel calcio, direi però van Dijk e Thiago Silva, voglio lavorare duramente per arrivare ai loro livelli e migliorarmi sempre.”



IMPATTO - “Voglio essere sempre pronto per giocare, lo sono stato per la gara contro la Juve. Ho avuto grande appoggio da parte dei miei compagni e dell’allenatore. Voglio sfruttare al meglio tutte le occasioni che mi saranno concesse. Il calcio per me è tutto, non mi piace essere nervoso, voglio trasmettere calma ai miei compagni. La freddezza è una delle mie qualità”.



FIORENTIN A- “Non so quanto tempo potrò rimanere qui, ma finchésarò qui darò la vita per fare il meglio. Fin da piccolo ho sempre sognato di giocare in una grande squadra, seguivo anche le partite della Fiorentina. Sono molto felice per l’esito positivo della trattativa".



CONSIGLI - “Ho parlato con Tomovic e Dabo, sono un giovane, avere consigli da giocatori esperti mi aiuta tanto. Da loro ho raccolto più informazioni possibili, sia sulla squadra che alla città. Mi hanno detto che sono arrivato in un grande club con grandi tifosi, ho cercato di capire più cose possibili per la mia vita a Firenze. Voglio scrivere il mio nome nella storia di questa società, so per certo che saremo forti nei prossimi anni e vogliamo lottare per trofei.”



ATALANTA - “Sappiamo che sarà una partita molto difficile, ma ci stiamo preparando al meglio”.



CRESCITA - “Ho sempre lavorato duro e dato il massimo, cercando di avere opportunità come queste. Credo molto in me stesso e nel lavoro, oltre che in Dio, e sono convinto che il lavoro paga sempre".



RIVALI- “Ho creato fin da subito un ottimo rapporto con Caceres e Dalbert. La concorrenza nel mondo del calcio è molto importante, voglio giocarmi le mie carte".



RIGORI - “Non voglio parlare dei rigori fischiati domenica, sono scelte dell’arbitro. Dobbiamo rimanere lucidi e non farci condizionare da certe cose".